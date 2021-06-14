РИАМО - 14 июн. ЧОП «Ритм» включат в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на оказание охранных услуг в Долгопрудном, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Автономное учреждение «Объединенная дирекция парков городского округа Долгопрудный» заключило контакт с компанией на оказание охранных услуг, но его расторгли в одностороннем порядке из-за нарушения фирмой условий документа. Соблюдение порядка расторжения контакта было подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального УФАС России ЧОП не представило документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО ЧОП «Ритм» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.