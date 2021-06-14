РИАМО - 14 июн. Проверки по соблюдению антиковидных мер в магазинах столицы прошли 12 и 13 июня, нарушения выявили на 11 объектах, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты ведомства за 2 дня проверили 49 объектов, часть из них находится в торговых центрах «Грин», «Столица», «Центральный детский магазин», «Рио», «Афимолл Сити» и других.

В рамках проверок выявлены следующие нарушения: на объектах нет бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха в присутствии посетителей, нет контроля за ношением посетителями масок и перчаток.

Кроме того, в магазинах не контролируют соблюдение дезинфекционного режима.

По всем фактам выявленных нарушений были возбуждены административные дела. Торговым объектам может грозить штраф или закрытие на 90 дней.

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