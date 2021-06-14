РИАМО - 14 июн. Роспотребнадзор напомнил, что отечественные вакцины от коронавируса не влияют на способность иметь детей, сообщает kp.ru.
Все вакцины от Covid-19 российского производства прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. На сегодняшний день нет доказательств того, что какая-либо из вакцин может оказать влияние на способность к зачатию.
В ведомстве пояснили, что вакцины знакомят иммунные клетки человека с фрагментами генетического материала коронавируса, которые организм запоминает и после начинает вырабатывать антитела.
С начала пандемии в РФ зафиксировано 5 222 408 случаев коронавируса, скончался 126 801 пациент, выздоровели 4 809 647 человек.
В России зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
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