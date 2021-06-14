РИАМО - 14 июн. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве выявили нарушения мер профилактики распространения коронавируса на 3 мероприятиях в городе за 12-13 июня, сообщается на сайте ведомства.

В указанные даты специалисты проверили соблюдение антиковидных мер в 27 местах массового отдыха людей и на 41 объекте коммунально-бытового профиля (ТРЦ, кинотеатры, парикмахерские).

В частности, проверки провели во Дворце спорта «Мегаспорт», клубе Music Media Dome, зоне публичного просмотра Евро-2020 на стадионе «Лужники», на фестивале русского гостеприимства «СамоварФест», выставке репродукций картин Ван Гога, в парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Царицыно» и других.

Нарушения выявили при проведении концерта группы «Звери» во Дворце спорта «Мегаспорт», концерта Hammali&Navai в клубе Music Media Dome и на выставке репродукций картин Ван Гога, которая проходит в арт-кластере «Красный Октябрь».

Основными нарушениями являлось несоблюдение социальной дистанции посетителями, а также отсутствие со стороны организаторов контроля за ношением масок и перчаток.

В 9 предприятиях коммунально-бытового профиля также обнаружили нарушения требований профилактики распространения Covid-19, в том числе в ТЦ «Саларис», «Фестивальный», «Щелковский», «Ольга на Панфиловском», кинотеатре «Художественный», парикмахерских.

По фактам всех выявленных нарушений составлено 13 протоколов. Нарушителям грозит штраф или приостановление деятельности на 90 дней.

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