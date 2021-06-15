РИАМО - 15 июн. Основной период ЕГЭ продолжается в России, во вторник выпускники будут сдавать экзамен по обществознанию, сообщается на сайте Рособрнадзора.

В Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими, однако кампания по сдаче Единого госэкзамена продолжается.

Ранее прошли ЕГЭ по химии, географии, литературе, русскому языку, математике профильного уровня, истории, физике.

Далее, 18 июня, пройдут экзамены по иностранным языкам (письменно) и биологии, 21 и 22 июня – устная часть по иностранным языкам, 24 и 25 июня состоится ЕГЭ по информатике и ИКТ.

28 июня будет резервным днем для экзаменов по географии, литературе, иностранным языкам устно, биологии, истории, русскому языку. 29 июня – резервный день для сдачи ЕГЭ по обществознанию, химии, физике, иностранным языкам письменно, математике, информатике и ИКТ.

Основной период ЕГЭ закончится 2 июля, это будет резервный день сдачи по всем учебным предметам. Дополнительный период начнется 12 июля.​

Стало известно, когда выпускники Подмосковья смогут узнать результаты ЕГЭ>>