РИАМО - 15 июн. С 15 по 19 июня в Москве изменился график работы центров госуслуг «Мои документы», ЗАГСов и других социальных учреждений, сообщает столичный оперштаб.

Указом мэра Сергея Собянина с 15 по 19 июня в Москве введены нерабочие дни. Такое решение было принято из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса.

Так, со вторника центры «Мои документы» принимают посетителей в новом формате. Большинство услуг в них можно получить только по предварительной записи. При этом для вакцинированных от коронавируса граждан предварительная запись не нужна.

В столичных ЗАГСах заявления на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок можно подать по предварительной записи по телефону: 8 (495) 777-77-77. Регистрации заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводятся в назначенные даты и время.

С 15 по 20 июня в столице закрыты центры соцобслуживания, «Моя работа» и «Моя карьера», а также семейные центры, однако в них можно получить жизненно необходимые услуги.

В центре «Профессионал» все учебные группы переведены на дистанционку. Экзамены будут принимать очно по предварительной записи. В группах, которые нельзя перевести на удаленку, обучение приостановлено.

В городской службе занятости заявления на предоставление госуслуг принимают только в электронном виде. Личный прием заявителей проводится по предварительной записи.

Московские клубные пространства «Мой социальный центр» и клубы «Московское долголетие» работают онлайн. Пункты выдачи техсредств реабилитации в основном перешли на дистанционный формат работы.

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