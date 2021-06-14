РИАМО - 14 июн. В России число доноров крови увеличилось на 9% в текущем году, также вырос объем заготовки сверхзамороженной плазмы, сообщила начальник управления медобеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА РФ Ольга Эйхлер.

«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличилось количество доноров на 9%, у нас увеличилось количество заготовки крови на 16%», - сказала Эйхлер.

Она добавила, что еще вырос объем заготовки сверхзамороженной плазмы на 15% по сравнению с прошлым годом.

«Мы вышли на некий постоянный, новый уровень работы в таких условиях ограничений, работы с донорским контингентном по записи, в том числе, по использованию разных комьюнити-ресурсов», - подчеркнула Эйхлер.

14 июня каждый год отмечается Всемирный день донора крови. Эта дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.

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