РИАМО - 14 июн. Московское областное УФАС России включило ООО «Форпост» в реестр недобросовестных поставщиков по обращению администрации городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ведомства.

Администрация направила в адрес фирмы проект контракта на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры в Поварове. В регламентированный срок компания не представила заказчику проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью.

В связи с этим администрации поступило уведомление об уклонении ООО «Форпост» от заключения договора.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России компания не представила доказательств того, что у нее были объективные причины для неподписания документа. Выслушав доводы сторон, антимонопольное ведомство решило, что сведения в отношении ООО «Форпост» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.