РИАМО - 14 июн. Ресторану быстрого питания McDonald's на Мясницкой улице в Москве грозит приостановление деятельности на срок 90 суток или штраф до 1 млн рублей за нарушения антиковидных требований, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«Сегодня в ходе рейда сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции было проведено обследование ресторана McDonald's по адресу: Мясницкая улица, дом 30. По результатам обследования были выявлены нарушения указа мэра Москвы 68-УМ о социальном дистанцировании», - сказал Поплавский.

Он добавил, что представителей администрации McDonald's пригласят в ОАТИ для составления протоколов и дачи пояснений.

Поплавский также отметил, что за выявленные нарушения заведению грозит административный штраф до 300 тыс. рублей, а если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, то до 1 млн рублей, или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее столичные власти предупредили, что в выходные дни в городе усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в кафе и на других предприятиях общепита.

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