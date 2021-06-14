РИАМО - 14 июн. Ресторану быстрого питания McDonald's на Мясницкой улице в Москве грозит приостановление деятельности на срок 90 суток или штраф до 1 млн рублей за нарушения антиковидных требований, сообщил журналистам главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
Он добавил, что представителей администрации McDonald's пригласят в ОАТИ для составления протоколов и дачи пояснений.
Поплавский также отметил, что за выявленные нарушения заведению грозит административный штраф до 300 тыс. рублей, а если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, то до 1 млн рублей, или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Ранее столичные власти предупредили, что в выходные дни в городе усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в кафе и на других предприятиях общепита.
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