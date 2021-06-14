РИАМО - 14 июн. Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош на территории элитного жилого комплекса в Москве. Мужчина стучал по автомобилям, заставляя срабатывать сигнализацию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Задержанного доставили в отдел полиции в неадекватном состоянии. Мужчину отправили на обследование в специальное медицинское учреждение.

По данным некоторых СМИ, задержанный мужчина является высокопоставленным чиновником.