РИАМО - 14 июн. Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновском новой Москвы, который был построен в рекордно короткие сроки, вошел в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards 2021. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» вышел в финал конкурса MIPIM Awards. Это очень значимое для нас событие. Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью – главными принципами проекта были функциональность, надежность, долгий срок службы», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, инфекционный госпиталь был построен всего за месяц.

«Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, который совершили строители, с нуля всего за месяц создав полноценный автономный стационар, в котором врачи за год работы спасли более 12,5 тыс. жизней», - отметил Бочкарев.

Инфекционный госпиталь в Вороновском претендует на победу в номинации «Лучший проект в области здравоохранения».

«Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в области недвижимости и городского развития. В общей сложности на конкурс поступило более 170 заявок из 36 стран мира. Выход проекта в финал – это уже достойная оценка проекта при такой серьезной конкуренции. С нетерпением ждем итогов конкурса, которые будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции», – добавил заммэра.

Заммэра отметил, что в строительстве госпиталя были задействованы лучшие городские специалисты – более 27 подрядных организаций, свыше 11 тыс. строителей и 1,5 тыс. единиц техники.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик объекта) Юрий Кравцов напомнил, что стационар может принять до 900 пациентов, а каждую койку за сутки можно трансформировать в реанимационную.

«Построенная в рекордный срок больница была необходима столице для оперативной борьбы с пандемией, и потому этот госпиталь можно назвать символом солидарности московских строителей и совместного с врачами и другими специалистами подвига в борьбе с Covid-19 в самый кризисный период», - сказал Кравцов.

По его словам, очень престижно оказаться в числе финалистов конкурса MIPIM Awards, особенно с таким социально важным проектом, как инфекционный госпиталь, который оснащен современным медоборудованием и способен прослужить городу не один десяток лет.

Заказчиком строительства инфекционной больницы выступило АНО «РСИ».

Московские проекты участвуют в конкурсе MIPIM Awards с 2010 года. Трижды они выходили в финал конкурса и два года подряд занимали призовые места: в 2019 году парк «Зарядье» с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза MIPIM Awards, а в 2020 году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».

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