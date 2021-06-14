РИАМО - 14 июн. Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновском новой Москвы, который был построен в рекордно короткие сроки, вошел в число финалистов престижной международной премии MIPIM Awards 2021. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, инфекционный госпиталь был построен всего за месяц.
«Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, который совершили строители, с нуля всего за месяц создав полноценный автономный стационар, в котором врачи за год работы спасли более 12,5 тыс. жизней», - отметил Бочкарев.
Инфекционный госпиталь в Вороновском претендует на победу в номинации «Лучший проект в области здравоохранения».
«Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в области недвижимости и городского развития. В общей сложности на конкурс поступило более 170 заявок из 36 стран мира. Выход проекта в финал – это уже достойная оценка проекта при такой серьезной конкуренции. С нетерпением ждем итогов конкурса, которые будут подведены осенью этого года в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции», – добавил заммэра.
Заммэра отметил, что в строительстве госпиталя были задействованы лучшие городские специалисты – более 27 подрядных организаций, свыше 11 тыс. строителей и 1,5 тыс. единиц техники.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик объекта) Юрий Кравцов напомнил, что стационар может принять до 900 пациентов, а каждую койку за сутки можно трансформировать в реанимационную.
По его словам, очень престижно оказаться в числе финалистов конкурса MIPIM Awards, особенно с таким социально важным проектом, как инфекционный госпиталь, который оснащен современным медоборудованием и способен прослужить городу не один десяток лет.
Заказчиком строительства инфекционной больницы выступило АНО «РСИ».
Московские проекты участвуют в конкурсе MIPIM Awards с 2010 года. Трижды они выходили в финал конкурса и два года подряд занимали призовые места: в 2019 году парк «Зарядье» с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза MIPIM Awards, а в 2020 году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».
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