РИАМО - 14 июн. С 15 по 19 июня Московский городской педагогический университет и столичные колледжи будут работать в дистанционном режиме, в том числе во время проведения экзаменов, сообщает городской оперштаб.

Студенты колледжей и МГПУ будут сдавать онлайн те экзамены, на которых не требуется очное присутствие.

На очных экзаменах в учреждениях образования будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса.

В столице дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими. Такое решение власти города приняли из-за резко возросшей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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