РИАМО - 14 июн. В столице были внесены изменения в график работы центров госуслуг «Мои документы», ЗАГСов, центров «Моя работа», «Моя карьера» и других учреждений социальной сферы города с 15 по 19 июня, сообщает оперштаб Москвы.

Мэр города Сергей Собянин 12 июня подписал указ, согласно которому в Москве вводятся нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты для работников. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом.

Центры «Мои документы» будут принимать посетителей в новом формате. Большинство услуг в них можно получить только по предварительной записи. При этом для вакцинированных от коронавируса граждан предварительная запись не нужна.

В отделах ЗАГС в Москве заявления на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок можно будет подать по предварительной записи по телефону Единой справочной службы столицы: 8 (495) 777-77-77.

Регистрацию заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям в ЗАГС будут проводить в назначенные даты и время.

С 15 по 20 июня центры соцобслуживания, учреждений помощи семье и детям, центров «Моя работа» и «Моя карьера» работать не будут. Но при этом в них можно будет получить жизненно необходимые услуги. Также они продолжат оказывать помощь москвичам.

В центре «Профессионал» все учебные группы будут переведены в дистанционный формат обучения. Экзамены будут принимать очно по предварительной записи с соблюдением всех эпидемиологических норм по Covid-19. В группах, которые нельзя перевести на удаленку (например, по рабочим профессиям), обучение временно приостанавливается.

В городской Службе занятости заявления на предоставление госуслуг принимают только в электронном виде. Личный прием заявителей проводиться по предварительной записи.

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