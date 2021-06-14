РИАМО - 14 июн. В связи с резким ростом заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье разворачивают госпитали для приема Covid-пациентов, сообщила зампредседателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Рост заболеваемости очень резкий, мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем не менее мы хотим еще раз обратить внимание всех наших жителей и работодателей, что при посещении магазинов, торговых центров, кино все жители должны находиться в помещении, соблюдая масочный режим», — сказала Стригункова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что также на кассах в ТЦ, магазинах и других организациях будут размещены специальные QR-коды, которые сообщат жителям о ближайших пунктах вакцинации от коронавируса.​

В регионе работают более 220 пунктов вакцинации в поликлиниках. Кроме того, прививку от Covid-19 можно сделать в торговых центрах, МФЦ и в СНТ.

Вакцинация проводится бесплатно. Жители региона могут записаться на прививку через федеральный портал госуслуг, по номеру «122», в МФЦ, а также в подмосковных клубах «Активное долголетие».

В Московской области с 13 по 20 июня ввели обязательный масочный режим.

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