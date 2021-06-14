РИАМО - 14 июн. Водителя катера задержали по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть ребенка в акватории Москвы-реки, сообщается на сайте СК РФ.

13 июня водитель маломерного судна Centurion RI осуществлял буксировку вейкбордиста по Москве-реке. Маленький пассажир в нарушение установленных правил находился на борту без спасательного жилета. Судоводитель допустил раскачивание катера, в результате чего мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Спасти ребенка не удалось.

По факту произошедшего Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит расследование дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

В рамках расследования задержан судоводитель, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения.

По данным СМИ, трагедия случилась в столичном районе Строгино, где семья мальчика каталась на водных лыжах.