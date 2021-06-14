РИАМО - 14 июн. Сотрудники «Мособлпожспаса» освободили лису, попавшую в западню во время охоты на кур в деревне Задорино городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел 13 июня. За помощью к спасателям обратился хозяин частного дома, откуда лисица повадилась воровать домашнюю птицу.

«Мужчина сообщил, что рыжая хищница уже неоднократно совершала набеги на деревенские курятники. Попавшись в этот раз на месте преступления, лисица забилась под насесты в угол. Хозяин дома заблокировал лисе выход из убежища металлической сеткой и вызвал спасателей, так как не знал, что делать с охотницей», – рассказал сотрудник 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» Сергей Гулин.

Прибыв на место, спасатели соорудили из подручных материалов ящик, в который переманили хищницу. В импровизированной переноске лисицу отвезли в лес подальше от населенного пункта.

«Убедившись, что с лисой все в порядке, выпустили рыжую красавицу в естественную среду обитания», – заключил спасатель.