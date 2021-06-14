РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Подольские пожарные рассказали воспитанникам школьного лагеря в Климовске о правилах безопасности дома и на природе, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается летняя оздоровительная кампания, активное участие в которой принимают сотрудники МЧС. Они проводят занятия в загородных и пришкольных лагерях, чтобы научить детей и подростков правилам безопасности жизнедеятельности.

В рамках этой работы личный состав пожарно-спасательной части №77 посетил школу №1 микрорайона Климовск, на базе которой открыт летний лагерь. Ребята познакомились с пожарными и узнали в подробностях об их службе. Воспитанники лагеря также смогли посидеть за рулем автоцистерны и примерить боевую одежду спасателя.

Сотрудники спасательного ведомства напомнили школьникам об основных правилах безопасности при нахождении дома и на природе.