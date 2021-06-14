РИАМО - 14 июн. Сотрудники столичной поисково-спасательной станции «Кожухово» спасли тонущего в Москве-реке мужчину, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Днем в понедельник на ПСС «Кожухово» поступил сигнал о тонущем человеке. По тревоге к месту происшествия направилась дежурная смена спасателей.

В районе острова Бобровый в 30 м от берега спасатели обнаружили зовущего на помощь человека. Тонущему мужчине подали спасательный круг, за который тот смог ухватиться, после чего пострадавшего подняли на борт катера.

По словам мужчины 1993 года рождения, он переоценил свои силы во время купания в запрещенном месте. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, от госпитализации он отказался.