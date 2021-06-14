РИАМО - 14 июн. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что рост заболеваемости Covid-19 в России, в том числе в Москве, обусловлен повышенной мобильностью людей, а также несоблюдением мер профилактики и медленными темпами вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что сейчас жители Москвы идут на вакцинацию недостаточно активно, некоторые откладывают ее. Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан», - сказал Гинцбург.

По его словам, тщательное соблюдение профилактических мер останется единственным способом защиты от коронавируса до тех пор, пока в стране не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета.

На сегодняшний день в России зафиксировали 5 222 408 случаев заражения коронавирусом, умер 126 801 пациент, выздоровели 4 809 647 человек.

Чтобы простимулировать москвичей пройти вакцинацию от Covid-19, столичные власти запустили розыгрыш автомобилей. Принять участие в розыгрыше могут те, кто с 14 июня по 11 июля впервые сделает прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Раз в неделю среди них будет разыгрываться 5 машин.

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