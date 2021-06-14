РИАМО - 14 июн. За 2 дня столичное управление Роспотребнадзора опечатало 5 объектов общепита за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения Covid-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За 13 июня инспекторы Роспотребнадзора проверили 41 предприятие общественного питания в Москве. Мероприятия, направленные на профилактику распространения коронавируса, не выполнялись на 13 объектах. Среди нарушений - отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции, отсутствие контроля за наличием масок и перчаток у посетителей, отсутствие средств индивидуальной защиты у персонала. За указанные нарушения предусмотрены штрафы или приостановление деятельности предприятий.

По итогам проверок составлено 13 протоколов об административном правонарушении, в том числе за многочисленные грубые нарушения антиковидных требований был составлен протокол о временном запрете деятельности кафе на улице Веласкеса в поселении Сосенское, заведение опечатано до решения суда.

Столичный Роспотребнадзор за 12 и 13 июня проверил соблюдение противоэпидемических мероприятий на 334 объектах, включая объекты торговли, общепита, транспорта. Нарушения выявлены на 71 объекте. По всем случаям возбуждены дела об административном правонарушении. За грубые нарушения помещения 5 объектов общественного питания опечатаны.

Ранее столичные власти предупредили, что в выходные дни в городе усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в кафе и на других предприятиях общепита.

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