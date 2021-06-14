РИАМО - 14 июн. Ежедневно медицинские учреждения столицы получают около 200 л донорской крови, в минувшем году донорами стали 85 тыс. москвичей, сообщается на официальном сайте мэра города.

Желающим стать донором необходимо записаться на сайте Центра крови им. О. К. Гаврилова. Забор крови всегда проводится в первой половине дня. Добровольцу необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача-трансфузиолога. После человеку надо выпить чай с печеньем и направиться в донорский зал. Сдача цельной крови занимает около 15 минут, компонентов крови — от 40 минут.

«После взятия крови в организме меняется гемодинамика, и быстрая смена изображений может вызвать головокружение, легкую тошноту. Поэтому лучше посидеть, помечтать о чем-нибудь прекрасном. К тому же в день донации человек освобождается от работы и потом ему предоставляется дополнительный день отдыха», - сказала главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

Доноры имеют определенные льготы. Так, почетные доноры обладают правом бесплатного проезда на общественном транспорте, имеют скидки при оплате услуг ЖКХ, а также право на бесплатный санаторно-медицинский отдых при наличии показаний.​

Как стать донором крови в Москве и Подмосковье>>