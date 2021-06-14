РИАМО - 14 июн. Роспотребнадзор допустил возможность заболеть после вакцинации от коронавируса, однако это происходит не из-за прививки, а при последующем заражении Covid-19, пишут «Известия».

«При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», — отметили в надзорном ведомстве.

Сама по себе вакцина не может дать положительный результат теста на коронавирус, поскольку в данном случае проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет к нему.

С начала пандемии во всех регионах России было выявлено 5 222 408 случаев заражения Covid-19, скончался 126 801 пациент, врачи вылечили 4 809 647 человек.

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