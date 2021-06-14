РИАМО - 14 июн. Московская канатная дорога до 20 июня будет работать по графику и тарифам выходного дня, посетителям следует соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, сообщается в Instagram-аккаунте канатной дороги.

До 20 июня канатная дорога будет открыта для посещения с 10:00 до 23:00, а 20 июня - с 10:00 до 22:00.

Также для гостей открыты ресторан «МосМаркет» на нижней станции в Лужниках и лаундж-бар Baikal на верхней станции на Воробьевых горах. На станции «Новая Лига» работают корты центра пляжных видов спорта.

Канатная дорога соединила два берега Москвы-реки. Длина маршрута составляет 720 м. В кабинах есть медиаэкраны, аудиогиды на 4 языках, светодиодная подсветка, зацепы для велосипедов, лыж и сноубордов. Также в кабины Московской канатной дороги помещаются детские и инвалидные коляски.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Из-за этого столичные власти ввели ряд ограничений. В частности, дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.

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