РИАМО - 14 июн. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 5 рейсов, отменили 2. В Домодедове 12 рейсов задержаны, 4 отменены. Также 1 рейс задержали в Шереметьеве.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.