РИАМО - 14 июн. Столичные власти не планируют вводить новые меры поддержки предпринимателей в связи с ужесточением антиковидных мер в городе, сообщает ТАСС.

«Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в мегаполисе ввели ряд ограничительных мер.

В частности, дни с 15 по 19 июня в Москве будут нерабочими. По 20 июня закрыты детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах. Объектам общепита и развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей в ночное время. В столичных парках нельзя пользоваться детскими площадками, тренажерами и лавочками.

Кроме того, в мегаполисе сохраняется обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах, а также требование соблюдать социальную дистанцию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>