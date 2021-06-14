РИАМО - 14 июн. В конце этой недели в Подмосковье и Москве прогнозируется высокая температура, которая обозначается на прогностической карте красным цветом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Красная» жара не за горами! К следующим выходным в Центральной России будет солнечно и сухо, днем до плюс 27-32 (градусов – ред.)», - написал Тишковец в Instagram.

В начале недели в столичном регионе ожидаются ливни и грозы. Во второй половине недели температура будет подниматься, осадков не прогнозируется.

Сухая и солнечная погода задержится в Москве и Подмосковье надолго.

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