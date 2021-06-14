РИАМО - 14 июн. На текущей неделе в Московском регионе будет солнечно и по-летнему тепло, к выходным температура воздуха может достигнуть 30 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода на этой неделе в Московском регионе будет очень теплой, солнечной и без осадков. В понедельник и вторник возможны грозы, но уже со среды жителям региона дождей ожидать не стоит», - сказал Синенков.

По словам синоптика, температура воздуха в течение недели составит 26-29 градусов, а к выходным ожидается 30-градусная жара. Такие показатели окажутся существенно выше нормы. ​

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что погодные условия позволят открыть купальный сезон в столичном регионе во второй половине этой недели.

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