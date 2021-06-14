РИАМО - 14 июн. В стене квартиры на севере Москвы застряла ворона, на помощь птице пришли спасатели, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 13 июня в квартире на 7 этаже дома в Балтийском переулке. Птица оказалась в нише за электросчетчиком, который расположен внутри стены между ванной и туалетом.

Хозяева квартиры не смогли вытащить застрявшую птицу самостоятельно, поскольку она раскрыла крылья, а места для маневра было крайне мало.

Электрик управляющей компании обесточил счетчик, чтобы спасатели смогли вытащить ворону. Специалисты ослабили крепления счетчика, аккуратно прижали крылья к телу птицы, после чего смогли ее освободить.

Ворона не пострадала, после спасения ее выпустили на волю.