РИАМО - 14 июн. Подборку видеороликов, тестов и приложений, посвященных Александру Волкову и его знаменитой сказке «Волшебник Изумрудного города» подготовили на базе «Московской электронной школы» в честь 130-летия со дня рождения писателя, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В атмосферу сказки юные москвичи смогут с помощью короткого видеоролика «Буктрейлер по книге Александра Мелентьевича Волкова «Волшебник Изумрудного города», а приложение «Александр Волков «Волшебник Изумрудного города» и тематические тесты помогут понять, насколько хорошо школьники помнят сказку, ее главных героев и их приключения.

Также в приложении приставлен урок «В гостях у сказки. Урок 6. А.М. Волков — сказочник двадцатого века». Он рассказывает об истории создания известного произведения и знакомит ребят с биографией писателя.

В настоящее время в библиотеке МЭШ опубликовано около 55 тыс. сценариев уроков и более 10 тыс. видеоуроков.