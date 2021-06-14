РИАМО - 14 июн. Московский Дворец спорта «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток в связи с нарушением мер профилактики коронавируса на концерте группы «Звери», сообщает столичный оперштаб.

Специалисты ОАТИ Москвы выявили, что на концерте не соблюдались социальная дистанция и масочный режим. Дворцу спорта грозит штраф на сумму до 1 млн рублей или приостановка деятельности на 90 дней.

В Москве сохраняется обязательный масочно-перчаточный режим в общественных местах, а также требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 м.

На минувшей неделе в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости Covid-19. Из-за этого в мегаполисе ввели ряд ограничительных мер. В частности, дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.

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