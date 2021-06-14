РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Ряд квартир в доме на Юбилейной улице в подмосковном Подольске остались без воды из-за аварии, сообщили в управляющей компании «Прогресс».
Протечка произошла в понедельник в одной из квартир дома №1, корпус 1 по Юбилейной улице.
«Квартира, в которой произошла авария, стала заливать соседей. Так как доступа к месту поломки у нас нет, а собственник не объявляется, то мы временно перекрыли подачу воды по стояку», - сказали в УК.
Водоснабжение жильцов дома возобновится после того, как специалисты устранят неисправность, но для этого необходимо получить доступ в квартиру, где произошла протечка.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии