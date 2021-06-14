РИАМО - 14 июн. В подмосковном Сергиевом Посаде прошел V фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир», для гостей провели конноспортивное шоу, турнир по единоборствам и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На фестивале работали свыше 50 тематических площадок, в том числе слобода ремесел, ярмарка мастеров, интерактивные и детские площадки, для гостей провели соревнования по разным видам единоборств, конноспортивное шоу, мастер-классы.

Также в рамках мероприятия прошла концертная программа. Перед зрителями выступили лауреаты фестиваля народного творчества «Русский мир», фольклорные коллективы, государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко» и группа Troika.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в текущем году интерактивных площадок на фестивале было на 60% больше, чем в прошлом.

«Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. На его духовные и ратные подвиги ориентировались люди, ему подражали. Нам нужно вернуться к нашим базовым, историческим ценностям, которые закладывались в нас веками», - сказал Терюшков.

Он добавил, что в рамках фестиваля восстановили одну из традиций - «Собор русских земель».

«Изначально, собор – место сбора. Сюда приехали представители разных регионов России и привезли с собой горстку земли, которая будет храниться в самом сердце «Русского мира» - у стен Свято-Троицкой Сергиевой лавры на Благовещенском поле», - пояснил Терюшков.

По его словам, на сегодняшний день фестиваль «Русский мир» перестал быть только спортивным и превратился в культурную площадку. Так, в рамках мероприятия открылась «Академия русской мечты», в которой собрали писателей, скульпторов, художников.

«Я уверен, что эта синергия спорта, культуры и духовно-нравственного воспитания, царящая на мероприятии, даст нам правильные результаты. Надеюсь, что в следующем году пандемия уйдет, мы все сделаем прививку, тогда фестиваль сможет принять желающих со всей России», - заключил Терюшков.