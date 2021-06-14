РИАМО - 14 июн. В Москве выздоровели еще 2815 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, общее число вылеченных составляет 1 096 553 человека, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в мегаполисе выявили 6590 новых случаев заражения Covid-19, всего с начала пандемии зафиксировано 1 241 307 случаев инфицирования. За сутки в столице госпитализированы 1694 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 457 пациентов.

Также за сутки в столице скончались 72 пациента с пневмонией и Covid-19. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 20 979 человек.

Из-за осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией дни с 15 по 19 июня в Москве будут нерабочими. Также по 20 июня в городе приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Ресторанам, кафе и барам запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. В парках нельзя пользоваться детскими площадками, тренажерами и лавочками.

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