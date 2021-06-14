РИАМО - 14 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 6590 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 241 307 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.
В последние дни в Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим в столице ввели ряд ограничительных мер. Так, дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.
По 20 июня в Москве временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и подобным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.
В городских парках запрещено пользоваться объектами инфраструктуры - детскими и спортивными площадками, тренажерами, беседками, лавочками.
Чтобы простимулировать горожан пройти вакцинацию от Covid-19, столичные власти запустили розыгрыш автомобилей. Принять участие в нем могут те, кто с 14 июня по 11 июля впервые сделает прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Раз в неделю среди них будет разыгрываться 5 машин.
В России за сутки выявили 13 721 случай инфицирования коронавирусом, скончался 371 Covid-пациент, выздоровели 8312 человек.
С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 222 408 случаев заражения Covid-19. Жертвами вируса стал 126 801 человек, победили болезнь 4 809 647 пациентов.
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