РИАМО - 14 июн. За минувшие сутки в Москве выявили 6590 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 1 241 307 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В последние дни в Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим в столице ввели ряд ограничительных мер. Так, дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.

По 20 июня в Москве временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам и подобным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

В городских парках запрещено пользоваться объектами инфраструктуры - детскими и спортивными площадками, тренажерами, беседками, лавочками.

Чтобы простимулировать горожан пройти вакцинацию от Covid-19, столичные власти запустили розыгрыш автомобилей. Принять участие в нем могут те, кто с 14 июня по 11 июля впервые сделает прививку первым компонентом вакцины от коронавируса. Раз в неделю среди них будет разыгрываться 5 машин.

В России за сутки выявили 13 721 случай инфицирования коронавирусом, скончался 371 Covid-пациент, выздоровели 8312 человек.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 222 408 случаев заражения Covid-19. Жертвами вируса стал 126 801 человек, победили болезнь 4 809 647 пациентов.

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