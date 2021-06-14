РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июн. Первое место в конкурсе «Город А» завоевала команда из Новороссийска, финал конкурса прошел в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Финал творческого конкурса Центрального федерального округа провели на стадионе «Зоркий». За главный приз боролись 9 команд.

«Они «напросились», хотя конкурс был для городов ЦФО. Они приехали сюда. И что я могу еще сказать - они взяли и порвали всех! Новороссийск!» - объявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Победителю вручили главный приз - 300 тыс. рублей.

Второе место у команды из подмосковного Лотошина. Спецпризы вручили командам из Красногорска и Твери.

Конкурс «Город А» прошел в Красногорске в 4 раз. В 2021 году он получил статус окружного для Центрального федерального округа.