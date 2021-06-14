РИАМО - 14 июн. Министерство образования и науки РФ рекомендовало подведомственным высшим учебным заведениям в столице перейти на дистанционный формат обучения, сообщает ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе министерства, вузам рекомендовали перейти на удаленку при наличии технических возможностей.

«В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», - отметили в пресс-службе.

Также из-за объявления в столице нерабочих дней министерство планирует выпустить приказ, в котором будут даны рекомендации подведомственным вузам об организации обучения в пандемию коронавируса.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня из-за резкого роста числа зараженных Covid-19 в городе.

Ранее МГУ, МГТУ им. Баумана и НИУ ВШЭ приняли решение перевести своих студентов на дистанционную сессию.

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