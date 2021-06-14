РИАМО - 14 июн. Собственникам недвижимости в нежилых зданиях Москва впервые передала свыше 3,5 тыс. кв. м помещений общего пользования, их оформят в общедолевую собственность, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тыс. кв. м в 9 административных округах столицы», - сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что среди таких помещений лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы.

По его словам, 7 таких объектов передали в Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах мегаполиса. Еще 5 - на северо-востоке, юго-западе и западе, 2 - на севере и 1 - на юге.

Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман подчеркнул, что самое крупное помещение находится в Зеленограде и составляет свыше 1 тыс. кв. м.