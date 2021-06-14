РИАМО - 14 июн. Новые мастер-классы и видеолекции пройдут на официальных страницах московских парков в соцсетях с 15 по 20 июня, все желающие смогут узнать о старинных нарядах, ораторском мастерстве, досуге царя Алексея Михайловича, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Воронцовский парк подготовил лекцию «Старинные наряды», она состоится 15 июня в 18:00, а о здоровье домашних питомцев расскажут 18 июня в 18:00. Их можно будет посмотреть на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

Музей-заповедник «Коломенское» 15 июня в 17:00 расскажет всем желающим о досуге русского царя Алексея Михайловича на онлайн-экскурсии. На мероприятие нужно зарегистрироваться и купить билет.

16 июня в 17:00 можно послушать лекцию об ораторском мастерстве, которая будет опубликована на странице Таганского парка в Instagram.

О жизни и работе мексиканской художницы Фриды Кало можно будет узнать из лекции парка «Красная Пресня» 18 июня в 17:00. Она пройдет в Instagram-аккаунте парка. А 20 июня в 17:00 состоится онлайн-концерт гитариста-виртуоза Дмитрия Малолетова. Посмотреть его можно на YouTube-канале парка «Фили».​