РИАМО - 14 июн. Новый подкаст «Мы вам перезвоним!» запустили специалисты из инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ, москвичам рассказывают о правилах хорошего резюме и о том, как быть востребованным на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Еще горожанам расскажут, как произвести хорошее первое впечатление во время собеседования.

Как отметила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, проект поможет найти работу и спланировать свою карьеру, помочь личностному росту человека.

«Первые семь выпусков уже доступны для всех желающих. Новые будут появляться еженедельно. Их можно слушать в любое удобное время — по пути на учебу, во время прогулки или занятий спортом. Продолжительность эпизодов — от 20 до 45 минут», — сказала Сергунина.

В качестве гостей выступают карьерные консультанты, психологи и HR-специалисты. В одном из выпусков эксперты рассказывают, почему не стоит много писать о своем хобби в резюме.

В выпуске «Основные ошибки при поиске работы» слушатели узнают, сколько времени в среднем тратит работодатель перед тем, как пригласить соискателя на собеседование, и почему важно перезванивать после отправки отклика на вакансию.

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