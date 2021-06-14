РИАМО - 14 июн. В пробном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 235 тыс. ребят из 550 столичных школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Олимпиада проходила по 24 предметам. Задания подготовили для учеников 4-10-х классов.

«Стоит отметить, что многие школьники благодаря пробному этапу впервые приняли участие во всероссийской олимпиаде. В этом году более 51 тыс. учеников таким образом познакомились с соревнованием и заинтересовались им», - сказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он уточнил, в текущем году 57 тыс. школьников участвовали в данном этапе олимпиады по 3 и более предметам.

Олимпиада проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. У победителей и призеров в дальнейшем есть возможность без экзаменов поступить в вуз.​

По результатам пробного этапа похвальные грамоты получат свыше 130 тыс. московских школьников.