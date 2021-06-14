РИАМО - 14 июн. Пожарные спасли одного человека в ходе тушения возгорания в квартире на востоке столицы, сообщает пресс-служба московского главка МЧС России.

Сообщение о горящей квартире по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 9А, поступило в 06:33.

В комнате и на балконе однокомнатной квартиры на четвертом этаже загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Пожарные локализовали огонь в 06:59, потушили возгорание в 07:02.

Хозяйка горящей квартиры была выведена на улицу с помощью дыхательного аппарата. Женщину передали для осмотра медикам из скорой помощи.