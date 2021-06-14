РИАМО - 14 июн. В понедельник в Подмосковье и Москве температура ожидается в районе 20-25 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице будет плюс 23-25 градусов, в Московской области - плюс 20-25.

Юго-западный ветер разовьет скорость 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 60%.

В понедельник в регионе прогнозируется комфортная погода для метеочувствительных людей.