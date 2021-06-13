РИАМО - 13 июн. Сумма штрафа за нарушение запрета на использование объектов инфраструктуры в столичных парках составит 4 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

По 20 июня в городских парках можно только гулять. Посетителям нельзя использовать детские, спортивные и иные развлекательные площадки, пользоваться тренажерами, беседками, лавочками и другими парковыми объектами. В воскресенье в Сети появились видеоролики, на которых видно, что москвичи не соблюдают данные ограничения.

«В парках обязательно проверяется соблюдение указа мэра Москвы. Работают сотрудники полиции, Росгвардии и Объединения административно-технических инспекций Москвы», — сказал руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков

Он подчеркнул, что проверки идут на регулярной основе, постоянно, в том числе используются камеры видеонаблюдения.

В столице с 13 июня ввели ряд ограничительных мер. Это сделано, чтобы остановить рост случаев коронавируса в мегаполисе.

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