РИАМО - 13 июн. 41-летний российский боксер, бывший чемпион мира Александр Поветкин объявил, что завершает свою спортивную карьеру, сообщает kp.ru.

«Годы свое берут, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет», — сказал Поветкин.

Он отметил, что подобные решения всегда непросто принимать.

Спортсмен уточнил, что у него была хорошая и интересная карьера, а также добавил, что ни о чем не жалеет.

В марте этого года Поветкин проиграл техническим нокаутом британцу Диллиану Уайту. Он потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

Всего на счету российского боксера 36 побед, 3 поражения и 1 ничья.