РИАМО - 13 июн. Российские ученые разработали технологию для воссоздания снов при помощи нейрогарнитуры, записывать сны с ее помощью можно будет примерно через 5 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сон помогает увидеть интерфейс «мозг — компьютер», который использует в своей работе электроэнцефалографию и нейросети. Но сама «картинка» сна получается не детальной.

«Сны нам снятся в REM-фазе, сопровождаемой высокой активностью мозга. Детально воссоздать сны мы, наверное, не сможем, но определить категорию: приятный, неприятный, кошмар, сексуальный и так далее — удастся», — сказал глава лаборатории нейроробототехники МФТИ Владимир Конышев.

Он подчеркнул, что с помощью такой аппаратуры человек сможет разобраться в своих ощущениях от сна.

Эксперименты начались в 2019 году. Ученые полагают, что записывать сны с помощью нейрогарнитуры можно будет начать в ближайшие 5 лет.