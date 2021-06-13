РИАМО - 13 июн. На первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении Московской железной дороги восстановлено движение электропоездов в сторону столицы, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Сбой в движении составов произошел из-за пожара возле платформы Бескудниково. Там горело трехэтажное нежилое здание. Возгорание потушили.

Для тушения огня использовали пожарный поезд.

ЦППК вместе с МЖД проводят работу по введению поездов в график.