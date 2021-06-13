РИАМО - 13 июн. У народного артиста РФ музыканта Владимира Кузьмина диагностировали коронавирусную инфекцию, его доставили в больницу, сообщает Газета.ru.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно», — отметил Кузьмин.

Он подчеркнул, что чувствует себя нормально, а условия в клинике хорошие.

«Гитара со мной», — добавил музыкант.

Кузьмин также призвал россиян беречь себя.

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