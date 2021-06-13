РИАМО - 13 июн. Советский футболист, бывший вратарь «Спартака», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, что остался недоволен российскими футболистами в матче с Бельгией, так как команда ничего не показала на своем поле. Об этом сообщает Газета.ru.

«Невзирая на поражение, все оставшиеся матчи мы должны выиграть. Каким образом мы это будем делать, это уже головная боль господина Черчесова. <...> Я был удивлен, что у себя дома, когда мы хотим побеждать, у нас не было атакующей мощи», — сказал Кавазашвили.

По его словам, в команде сильным форвардом был Дзюба, рядом с которым стоит поставить толкового футболиста, который может воспользоваться тем, что «с Дзюбой бодается два защитника соперника, и у него развязываются руки и ноги».

«Соболев сегодня — самый талантливый нападающий в нашем чемпионате. К сожалению, моя надежда не оправдалась — я был уверен, что будет сдвоенный центр играть в этом матче», — добавил спортсмен.

Сборная РФ проиграла команде Бельгии со счетом 0:3.