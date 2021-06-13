РИАМО - 13 июн. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что неверные данные о вакцинации от коронавирусной инфекции могут стоить людям жизни, прививаться нужно обязательно, сообщает Газета.ru.

Такое мнение она высказала во время интервью депутату Леониду Слуцкому на YouTube.

«Вредные советы уносят жизни. Когда людям говорят «Не вакцинируйтесь ни за что» — это минус, это слово человека, который человеколюбием не обладает. Поэтому найти способ донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней - это сегодня одна из наших главных задач», — сказала Попова.

По ее словам, прививаться от Covid-19 необходимо.

Ранее Попова говорила о том, что ослабление ограничительных мер против коронавируса может привести к осложнению ситуации в стране.

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