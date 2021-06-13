РИАМО - 13 июн. В аферах на рынке вторичной недвижимости преступники часто используют схемы с наследством, они пользуются тонкостями права наследования и фальшивыми документами, сообщил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

«Может оказаться, что хозяевами квартиры были какие-то одинокие люди, у которых не было родственников. Но по поддельным документам через цепочку сделок такая квартира выводится аферистами снова в оборот», — сказал Некрасов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что мошенники используют поддельные документы, паспорта, доверенности, иногда оформленные за пределами РФ. Тогда обман еще труднее отследить и практически невозможно проверить.

«Оформляют на несуществующих людей эту недвижимость и потом уже перепродают», – сказал Некрасов.

По его словам, аферу можно понять по явной спешке со стороны продавца. Торопиться с покупкой недвижимости не стоит.

«Люди спешат и не заказывают основную услугу – проверку юридической чистоты (недвижимости – ред.), либо обращаются не к адвокатам, а к риелторам. Полностью проверить чистоту бывает невозможно, но попытаться можно. Что касается признаков, людей должны в первую очередь беспокоить и наводить на серьезные подозрения ситуации, когда продавец отказывается от такой проверки, когда он не помогает в этом, не раскрывает всю документацию, не соглашается на выдачу доверенности», – объяснил адвокат.